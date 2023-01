PC Gusmão avalia pré-temporada e fala sobre preparação para estreia no Estadual

O Ceará segue se preparando para a temporada de 2023. Sob o comando de Gustavo Morínigo, o elenco alvinegro iniciou nesta segunda-feira, 9, a última semana de pré-temporada. Diante disso, Paulo César Gusmão, coordenador técnico do clube, detalhou o período de preparação do Vovô.



“O planejamento foi bem elaborado e está sendo muito bem cumprido. Todos os departamentos estão integrados e dando uma resposta muito positiva. Nos períodos de atividades (manhã ou tarde), os atletas passam por departamentos específicos antes de chegarem ao campo para um trabalho ainda mais completo."

De acordo com o profissional, o clube promove reuniões semanais para definir que atividades serão realizadas e avaliar o desempenho.

“No início de cada semana, temos uma reunião com os representantes de cada departamento ligado ao futebol. É uma oportunidade para que cada um possa passar os números de cada setor e para que nós possamos entender as necessidades específicas do grupo”, disse.

Chegando na fase final da pré-temporada, o Ceará agora visa a estreia no Campeonato Cearense. No domingo, 15, o Vovô enfrenta o Guarani de Juazeiro, às 17h, na Arena Romeirão.

“O mais importante foi para que nós pudéssemos ter uma resposta para que o treinador observasse o que os atletas assimilaram do período de trabalho. Tivemos uma resposta muito boa. Agora, faltando uma semana, o trabalho se volta para o jogo de estreia e o que vamos precisar de específico para a partida”, finalizou PC Gusmão.

PC Gusmão no Vovô

O profissional acumula três passagens pelo Ceará na função de treinador. Em 2009, assumiu o time no meio da Série B e levou o time à elite do futebol nacional do ano seguinte. Ele ainda treinou a equipe em 2012 e em 2014. Agora como Coordenador Técnico, PC esteve na comissão técnica do Vovô nos quatro últimos jogos do Brasileirão 2022.

