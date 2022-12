Ceará acerta compra do zagueiro David Ricardo; saiba detalhes

Em reformulação para a temporada 2023 após o rebaixamento à Série B, o novo departamento de futebol do Ceará se movimenta para definir a situação dos jogadores do elenco atual. Titular da defesa alvinegra na reta final do Campeonato Brasileiro, o zagueiro David Ricardo será adquirido pelo clube por R$ 400 mil, com contrato até o final de 2026.

Revelado pelo Fluminense-PI, o defensor de 19 anos chegou ao Vovô por empréstimo nesta temporada para a equipe sub-20, pela qual disputou a Copa São Paulo e o Campeonato Cearense da categoria. No decorrer do ano, foi integrado ao elenco profissional, disputando seis jogos.

A primeira oportunidade foi na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, em 11 de maio, pela Copa do Brasil, entrando no segundo tempo. Voltou a ser acionado em 5 de outubro, no empate em 1 a 1 com o Goiás, pela Série A, novamente no decorrer do confronto.

Nos últimos quatro jogos da competição, em que Juca Antonello assumiu o comando de forma interina, o camisa 23 foi titular em todos, diante de Fluminense, Corinthians, Avaí e Juventude.

Satisfeito com o desempenho, o Alvinegro avançou para exercer a compra de David Ricardo junto ao clube piauiense e já acertou os moldes da transação: o clube de Porangabuçu pagará R$ 400 mil, em duas parcelas, para adquirir 50% dos direitos econômicos — a outra metade permanecerá com o Fluminense-PI —, firmando vínculo definitivo por quatro temporadas.

O Ceará finaliza os trâmites burocráticos para anunciar o desfecho positivo da operação. Na última semana, o novo diretor de futebol, Albeci Júnior, e o recém-contrato executivo de futebol, Juliano Camargo, foram apresentados e falaram sobre o planejamento para o próximo ano. A pré-temporada terá início em 16 de dezembro.

