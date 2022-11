Ceará busca resolver futuro de atletas com contrato para iniciar reformulação do elenco

O departamento de futebol do Ceará espera a definição de quem fica ou deixa o clube, dos atletas que tem contrato, para poder ir ao mercado e contratar os reforços necessários para a reformulação do elenco, visando a temporada 2023.

O diretor financeiro, João Paulo Silva, e o presidente do Ceará, Robinson de Castro, tratam com os jogadores remanescentes que possuem um salário fora do atual padrão financeiro do clube. Alguns podem ser negociados ou emprestados a outras equipes.

"A gente teve reuniões com o financeiro, que está mais responsável, em cima desses atletas que já tem contrato com clube e são valores que estão fora da realidade do clube hoje. Então vai ficar a cargo deles decidirem isso. A gente sabe que tem interesse de outros clubes por esses atletas e vamos ver se poderemos contar ou não com eles para a temporada”, comentou Juliano Camargo, executivo de futebol do Vovô.

A situação é diferente da do goleiro João Ricardo, que tinha cláusula de renovação automática, porém apenas se o time tivesse permanecido na Série A. Ainda assim, o goleiro ainda deve conversar com a diretoria sobre uma possível permanência, mas tem mercado na divisão de elite do Campeonato Brasileiro. "A questão do João Ricardo, a gente sabe que é um patamar de salário elevado, onde o contrato se encerrou”, comentou Albeci Júnior, diretor de futebol do Alvinegro.

O planejamento de formação do elenco está sendo feito e os dirigentes já definiram que inclui a utilização de peças da base do clube. "A gente estava conversando com o Juliano (Camargo) e colocamos 26 jogadores, porque queremos trabalhar com alguns garotos da nossa base, então vamos trazer alguns garotos para fazer essa composição do elenco profissional", disse Albeci.

A folha salarial do Vovô sofrerá diminuição, mas os dirigentes ainda não informaram quanto devem investir no novo elenco mensalmente.

A reapresentação do Ceará está programada para o dia 16 de dezembro, com exames médicos e físicos dos atletas.