Ceará vence Tombense por 2 a 0 e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil

Em jogo tranquilo, o Ceará vence o Tombense no Castelão e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil

O Ceará está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro dominou o Tombense na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Castelão, e venceu os mineiros por 2 a 0, com gols de Lima no primeiro tempo e Nino Paraíba na etapa final, em duelo de volta da terceira fase. Com o triunfo, o Vovô segue com 100% de aproveitamento na competição e soma mais uma vitória diante da torcida.

Com a classificação, o Ceará garantiu R$ 3 milhões nos cofres e já acumula a premiação no valor de R$ 7,67 milhões. O time de Dorival Júnior agora aguardará o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição, que por regulamento, pode ser qualquer um dos demais 15 classificados.

O jogo

O início de jogo foi pouco movimentado. Enquanto o Ceará tinha maior posse de bola, o Tombense se fechava com uma linha de cinco jogadores na defesa e buscava os contra-ataques em velocidade, mas sem tanto perigo para o gol de João Ricardo.

A primeira boa chance do jogo nasceu em um erro na saída de bola do Tombense. Após passe errado de Genilson, Kelvyn recupera a bola no meio-campo e passa para Mendoza. O camisa 10 toca em profundidade para Victor Luís, que rola novamente para Kelvyn na grande área. Sem muito espaço, o volante tocou com a ponta do pé, mas exigiu boa defesa do goleiro Rafael Santos, que jogou para escanteio.

A segunda finalização do jogo ocorreu após a cobrança de escanteio. Após cobrança, a bola sobrou para Victor Luís pela esquerda, que limpou a jogada e cruzou para Cléber, que cabeceou no meio do gol e sem sustos para o goleiro adversário.

Dominante no jogo, o Ceará teve outra boa oportunidade para abrir o placar. Aos 21 minutos, Wescley tabelou com Lima pela direita e penetrou na grande. O meia cruzou em rasteiro e a bola resvalou para Victor Luís, que finalizou de primeira, mas a bola explodiu na defesa.

E mais uma vez pela direita, Lima cruzou para a área e a defesa do Tombense afastou. Na sobra, Kelvyn dominou na entrada da grande área e finalizou para fora, assustando o goleiro Rafael Santos.

E depois do Ceará insistir bastante pelo lado direito, a jogada do gol aconteceu pelo lado esquerdo. Aos 33 minutos, Lima tabelou com Mendoza e infiltrou na grande área. De frente para o goleiro, o meia-atacante não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar no Castelão.

Nos 10 minutos finais, o Ceará apenas administrou a posse de bola e segurou o Tombense, que foi inofensivo durante os 45 minutos.

Superior, o Ceará persistia atacando o oponente, e quase ampliou o marcador logo aos quatro minutos. Após bola sobrada na entrada da grande área, Geovane, que entrou na vaga de Lima, arriscou um chute forte e a bola passou próxima ao gol. Depois do lance, o volante sentiu um desconforto e pediu atendimento médico, mas retornou ao jogo.

Ao longo da etapa final, os dois times estavam confortáveis com o placar. Precisando de três gols para levar a partida para os pênaltis, a Tombense não criava muito e não tinha espaço para realizar os contra-ataques, e teve a melhor chance aos 23 minutos, com Marcelinho. O atacante recebeu livre pela direita e chutou de cruzado, passando próximo da trave de João Ricardo.

Sem o mesmo ímpeto do primeiro tempo, o Ceará ainda ampliou o placar com Nino Paraíba aos 37 minutos. Nino Paraíba recebeu enfiada de Iury Castilho em profundidade e toca de cobertura na saída de Rafael Santos, fechando o placar e garantindo o Alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica – Ceará x Tombense-MG

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro (Marcos Victor), Gabriel Lacerda (David Loiola) e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Kelvyn (Dentinho) e Wescley; Mendoza (Iury Castilho), Lima (Geovane) e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Tombense-MG

4-2-3-1: Rafael Santos; Diego (Manoel), Moisés, Jordan e Reginaldo; Cazonatti e Alison; Genilson, Matheus Paquetá (Kleiton) e Jean Lucas (Marcelinho); Everton (Gabriel Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 11/05/2022

Horário: 19 horas no horário de Brasília

Árbitro: Paulo Roberto Alves-PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-PR e Rafael Trombeta-PR

Cartões amarelos: Victor Luís e Geovane (CSC); Moisés, Cazonatti e Gabriel Henrique (TOM)

Gols: Lima (1°|33') e Nino Paraíba (2°| 37')

