Ceará anuncia contratação do executivo de futebol Juliano Camargo

Profissional estava no Criciúma e se desligou do Tigre para compor o departamento de futebol do Vovô. A escolha se deu pela experiência de Juliano na Série B do Brasileiro

O Ceará anunciou, neste sábado, 19, a contratação do executivo de futebol Juliano Camargo. O profissional, de 45 anos, estava no Criciúma, e foi contratado pelas boas campanhas recentes que tem feito na Série B do Brasileiro, que o Vovô voltará a disputar em 2023.

Juliano estava no Tigre há duas temporadas, tendo montado a equipe que subiu da Série C para a Série B em 2021 e participado da campanha deste ano da equipe catarinense, que ficou em 8º lugar, com 56 pontos. Antes ele havia ficado por três temporadas no Sampaio Corrêa-MA, onde conquistou um acesso para a segunda divisão e ajudou a Bolívia Querida na melhor participação dela na Série B até então — que foi superada em 2022.



Junto com o novo diretor de futebol, Albeci Júnior, e o coordenador técnico PC Gusmão, Juliano vai ajudar a montar o elenco do Ceará para a próxima temporada. O executivo tem as licenças A e B da CBF, curso de gestão técnica pela Universidade do Futebol e formações em processos gerenciais e contabilidade pela UNIP e Universidade do Vale do Paraíba, respectivamente.

Além de Criciúma e Sampaio Corrêa, o mais novo membro do departamento de futebol do Ceará passou por Paraná Clube e algumas equipes do interior paulista. A chegada dele em Porangabuçu está prevista para ocorrer nos próximos dias.

“Espero corresponder à altura as expectativas de todos. É um grande desafio, pois sei da grandeza do Ceará. É um clube de torcida gigante, grande estrutura e que vem de cinco anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro. O que a gente promete é muito trabalho, muita dedicação e a vivência do clube a todo momento. Prometemos também um time competitivo e que honre as cores do Ceará e toda a história que esse clube gigante tem", disse Juliano.

Com o executivo de futebol escolhido, a diretoria alvinegra parte agora para a definição do novo técnico. O nome de Eduardo Barroca foi especulado, mas o clube não comenta sobre o assunto.



