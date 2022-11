Diretor traça perfil para o elenco do Ceará em 2023: "Garra, luta e transpiração"

A ideia é montar um time de força física, com transição rápida e que tenha vigor para atuar com intensidade

Em processo de reformulação, o Ceará já traçou o perfil de elenco que quer montar para a temporada de 2023, cuja principal competição será a Série B do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre o tema, Albeci Júnior, diretor de futebol do Vovô, enfatizou que o clube busca construir um time com DNA de garra, luta e transpiração.

“A gente procurou traçar um perfil que eu, como torcedor que sou de arquibancada, lembro que os tempos em que tivemos nossas maiores conquistas, foram com times que demonstraram garra, luta e transpiração. Então traçamos um perfil que tenha esse DNA, de jogadores de força, transição rápida, marcação alta quando jogarmos em casa. Até na busca do treinador foi nesse perfil”, destacou.

Financeiramente, o rebaixamento trará impactos para o Alvinegro. Sem a confirmação de quanto será o orçamento do clube para a próxima temporada, Albeci ressaltou que ainda não é possível determinar o teto da folha salarial do elenco que será montado, mas enfatizou que as movimentações no mercado da bola por contratações já começaram. A ideia é contar com 26 atletas no plantel de 2023.

"Estamos em um processo ainda de readequação orçamentária, então não dá para adiantar muito, porque ainda não foi passado para nós. Estamos trabalhando e buscando jogadores que a gente acha que vão se enquadrar dentro do orçamento e do nosso perfil. Mas em relação aos valores, não temos como falar", comentou.

Quem fica e quem sai?

Para 2023, o Ceará tem algumas pendências para resolver, sobretudo com os jogadores que possuem contratos mas recebem salários que estão fora da realidade financeira que o clube vive no momento. Sobre o assunto, Juliano Camargo disse que a situação está sendo resolvida pelo setor financeiro.

“Eu cheguei na capital antes de ontem. Estamos debruçando em cima disso. Ontem tive reuniões com o financeiro, que está mais responsável em cima desses atletas que possuem contrato com o clube e são valores fora da realidade do clube hoje. Então fica a cargo deles decidir isso. A gente sabe também que tem interesse de outros clubes por esses atletas e vamos ver se poderemos contar ou não com eles para a temporada. Estamos em fase de planejamento”, ressaltou o executivo.

Sobre nomes específicos, como Mendoza e Vina, Albeci Júnior reforçou a fala de Juliano e não se aprofundou no tema.

“Essa parte do elenco de 2022 está a cargo do financeiro e do presidente Robinson para resolver essa situação de negociação e permanência com quem tem contrato. Gostaria que dia 16 eles se apresentem, já que tem contrato, mas a gente sabe que está em andamento algumas situações que no momento não podemos falar, até para não prejudicar essas possíveis conversas. Volto a frisar, estamos focados na construção de onde a gente acha que há carências e necessidades para 2023. Essa questão do elenco de 2022 está com o financeiro e a presidência”, disse.