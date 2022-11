Ceará anuncia Albeci Júnior como novo diretor de futebol

Ex-secretário geral do comitê administrativo do Conselho Deliberativo do clube, dirigente de 40 anos é formado em Educação Física e tem no currículo cursos de Executivo e Gestor de Futebol

O Ceará anunciou na tarde desta terça-feira, 15, Albeci Júnior como novo diretor de futebol do clube para a temporada 2023. Anteriormente, o profissional era secretário geral do comitê administrativo Conselho Deliberativo do time.

De acordo com nota do clube, o dirigente de 40 anos é formado em Educação Física e tem no currículo cursos de Executivo e Gestor de Futebol, ambos pela CBF Academy. Ele foi o responsável por retomar o projeto de futsal no time, fazendo com que o grupo fosse campeão estadual e regional em 2019.

Mudança no Vovô

Além de anunciar Albeci Júnior como diretor de futebol, o Ceará também oficializou a saída do executivo de futebol, Sérgio Dimas. No Alvinegro de Porangabuçu desde o fim da temporada de 2019, o profissional atuou em diferentes funções internas no clube.



