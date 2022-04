Com grande número de baixas, Ceará incorpora jovens da base ao elenco principal

Com nove desfalques, 11 atletas do sub-20 realizaram atividade com o elenco principal do Alvinegro nessa quinta-feira, 28

Após a vitória sobre o General Caballero pela Copa Sul-Americana, o Ceará se reapresentou nessa quinta-feira, 28, em Porangabuçu, e utilizou vários atletas da equipe sub-20 para repor desfalques do elenco principal.

Alguns nomes ficarão treinando com os profissionais de forma fixa enquanto o clube permanecer com esse número de baixas, são eles: o zagueiro David Ricardo, os meias Afonso e David, e os atacantes Pedro Igor e Caio Rafael.

Já outros jogadores foram incorporados somente ao treino dessa quinta-feira e devem retornar ao time de base: o zagueiro Guilherme, os laterais JV e Romero, os meias Rubens e Romarinho, e o atacante Juninho.

De acordo com o último boletim divulgado pelo clube, o Ceará contava com nove desfalques, mas Zé Roberto e Richardson retornaram aos treinos nessa quinta-feira. Seguem no departamento médico: Jael, Fernando Sobral, Luiz Otávio, Mendoza e Léo Rafael. Buiú e Matheus Peixoto estão em transição.

O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, 30, quando recebe o Red Bull Bragantino-SP na Arena Castelão, às 16h30min, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com informações do setorista da Rádio O POVO CBN Horácio Neto