Robinson não participará da montagem do elenco do Ceará para 2023, diz dirigente

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 25, Albeci Júnior, novo diretor de futebol do Ceará, disse que o presidente Robinson de Castro não participará da montagem do elenco para a próxima temporada.

“O presidente Robinson disse que não iria participar dessa remontagem do elenco. Está a cargo da diretoria de futebol e do executivo de futebol. Então a gente tem um processo definido, onde buscamos o Juliano para estar na função de executivo pelo conhecimento dele de mercado, principalmente na Série B, além de experiências em montagem de elencos com um orçamento reduzido, quando fez bons elencos e campanhas. Nós vamos ser responsáveis pela montagem do elenco”, revelou.

Autonomia para trabalhar

Segundo Albeci, ficou acertado, com "100% de certeza", que os departamentos de futebol teriam autonomia para exercer suas funções dentro do clube. Desta forma, o dirigente garantiu que a responsabilidade pela formação do plantel será da diretoria de futebol e do executivo de futebol.

“Quando fomos convidados para assumir o desafio, a primeira coisa que foi colocada na mesa foi sobre a autonomia do trabalho. Foi passado, com 100% de certeza, que teríamos total autonomia para formatação dos departamentos, para a sequência dos processos e para a formação do elenco de 2023. Então nessa questão, o torcedor alvinegro pode ficar tranquilo, pois estamos com total autonomia para trabalharmos nessa remontagem de elenco que vamos ter”, revelou.