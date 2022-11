Ceará anuncia saída de Juca Antonello

Repórter do caderno de Cidades

Clube disse que decisão ocorreu em comum acordo. Juca foi técnico do time principal por seis vezes, obtendo uma vitória, dois empates e três derrotas

O Ceará anunciou na tarde deste sábado, 26, que o auxiliar técnico Juca Antonello não faz mais parte da comissão técnica fixa do clube. Conforme anunciado, a decisão ocorreu em comum acordo. "O clube agradece por todo empenho e dedicação e torce por sucesso na trajetória do profissional", afirmou a diretoria do Ceará em nota.

Ex-jogador do Vovô, Juca Antonello estava no clube desde fevereiro de 2021, quando foi contratado para comandar o time sub-17. Posteriormente, ele assumiu o time sub-20, função que exerceu até este ano; em junho, ele assumiu como auxiliar técnico fixo.

Juca foi o técnico do Ceará na reta final da Série A 2022, após assumir o time pontualmente de forma interina. Como treinador efetivo, ele não conseguiu impedir o rebaixamento do clube. Juca comandou o Alvinegro por quatro rodadas, obtendo uma vitória e três derrotas. Já como treinador interino, ele havia comandado o time por duas vezes, empatando ambos os jogos.

