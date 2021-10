Com retorno do público, Ceará enfrenta o Internacional pela Série A visando o G-6

O Ceará inicia a maratona de oito jogos em sequência nesta quarta-feira, 6, diante do Internacional-RS, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A. Com o público ao seu favor, que retorna ao estádio após 573 dias, o Vovô terá a missão de emplacar, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas no campeonato para deslanchar na competição.

O Alvinegro chega embalado após uma apresentação animadora no triunfo por 1 a 0 diante da Chapecoense-SC, principalmente nos aspectos ofensivos. Contra os catarinenses, a equipe comandada por Tiago Nunes finalizou 24 vezes, sendo oito de forma correta ao gol, o recorde do time nesta edição do Brasileirão.

Além da boa atuação contra a Chape, o Vovô terá outro trunfo ao seu favor para o duelo diante do Colorado: o fator casa. Em 11 jogos na Arena Castelão, o Ceará soma seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, totalizando 66,67% de aproveitamento. Dos 28 pontos que a equipe cearense tem na primeira divisão, 22 foram conquistados em Fortaleza, o que representa 78% da pontuação total.

As estatísticas favoráveis como mandante podem ser potencializadas com o retorno dos torcedores ao estádio. Com 10% da capacidade do Gigante da Boa Vista liberado, o Vovô colocou 6.389 ingressos à disposição, todos destinados aos sócios-torcedores do clube. O reencontro acontece após mais de um ano e meio sem a presença de público e pode dar um ânimo a mais para o Alvinegro.

O Colorado, apesar de ter tido a sequência de oito partidas de invencibilidade interrompida pelo líder Atlético-MG, no último domingo, 2, costuma ser um visitante indigesto. Os gaúchos disputaram 12 jogos longe de casa, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, totalizando 47% de aproveitamento.

Os comandados de Diego Aguirre chegam para o duelo com cinco desfalques confirmados. O volante Edenílson, artilheiro do Campeonato Brasileiro com nove gols e líder de assistências da equipe na competição, foi convocado pelo técnico Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo, assim como os atacantes Palacio e Guerrero, convocados para a seleção do Chile e Peru, respectivamente. Taison, com sintomas gripais, e o zagueiro Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, completam a lista e também estão fora.

Já o Ceará terá um retorno importante. O zagueiro Messias, que ficou fora da partida contra a Chapecoense-SC, volta a ficar disponível para o treinador Tiago Nunes após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O defensor, inclusive, deve retomar sua posição de titular e formar dupla com Luiz Otávio. O atacante Stiven Mendoza se recupera de uma pancada no joelho direito e segue como dúvida.



Ceará x Internacional

Ceará

4-3-3: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina; Kelvyn, Jael e Rick. Técnico: Tiago Nunes.



Internacional-RS

4-2-3-1: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Gabriel Mercado) e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 6/10/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Sidmar dos Santos Meurer/PR

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

