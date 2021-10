Ceará tem retorno de zagueiro Messias para enfrentar o Internacional

Com o retorno do defensor, o jovem Gabriel Lacerda, que formou a dupla de zaga com Luiz Otávio contra a Chapecoense, deve voltar ao banco de reservas

O zagueiro Messias volta a ficar à disposição do técnico Tiago Nunes. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra a Chapecoense, o camisa 3 pode retornar ao time titular do Ceará contra o Internacional nesta quarta-feira, 6, no Castelão.

Com o retorno do defensor, o jovem Gabriel Lacerda, que formou a dupla de zaga com Luiz Otávio contra a Chapecoense, deve voltar ao banco de reservas. A expectativa é de que a entrada de Messias no time titular seja a única mudança de Tiago Nunes para encarar o Colorado.

Sobre o assunto Técnico do Ceará, Tiago Nunes tem retrospecto positivo e títulos contra o Internacional

Edenilson, Cuesta e mais dois: Internacional tem desfalques importantes contra o Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, o camisa 10 do Ceará, Steven Mendoza, segue como dúvida. O atleta se recupera de uma pancada no joelho direito. A última partida do colombiano foi na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na estreia do técnico Tiago Nunes. Ele ficou de fora dos dois jogos seguintes no empate com o Santos (0 a 0) e na vitória diante da Chapecoense (1 a 0).

O elenco alvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 4. Com a partida contra o Bahia adiada, o time treinou no sábado, 2, e folgou no domingo, 3.

Tags