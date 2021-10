Sem Taison, Internacional amplia lista de desfalques contra o Ceará

O técnico Diego Aguirre não poderá contar com mais um desfalque importante do time titular contra o Ceará: o atacante Taison. O jogador está com fortes sintomas gripais e ficará de fora da partida contra o Alvinegro nesta quarta-feira, 6, no Castelão.

A ausência de Taison foi confirmada nesta terça-feira, 5, pelo clube gaúcho. O Inter divulgou a lista de relacionados sem o camisa 10 e atualizou as informações sobre o Departamento Médico.

Além de Taison, o treinador Diego Aguirre terá mais dois desfalques do time titular, já conhecidos anteriormente. O volante Edenilson, artilheiro e líder de assistências da equipe na Série A, foi convocado pelo técnico Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já o zagueiro Cuesta, destaque defensivo do Colorado, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Assim como Edenilson, o atacante Guerrero e o meia-atacante Palacios estão a serviço de suas seleções (Peru e Chile) para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Um dos cotados para substituir Edenilson contra o Ceará, o meio-campista Bischilia também está fora do confronto desta quarta. Ele teve desconforto no joelho direito e iniciou tratamento fisioterápico. O zagueiro Lucas Ribeiro também apresentou fortes sintomas gripais e desfalca o Colorado.

Já o meia Juan Cuesta sentiu desconforto muscular na coxa direita e ficou de fora da lista de relacionados do Inter. O jogador já começou o tratamento fisioterápico.

Provável time titular: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Mercado e Moisés; Lindoso, Dourado, Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto

Veja abaixo a lista de relacionados do Internacional para enfrentar o Ceará:

Goleiros: Daniel, Marcelo Lomba e Emerson Júnior

Laterais: Renzo Saravia, Moisés e Paulo Victor

Zagueiros: Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Kaíque Rocha e Zé Gabriel

Volantes: Johnny, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso

Meias: Mauricio e Patrick

Atacantes: Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini e Yuri Alberto

