No 3º jogo seguido em casa, Ceará tenta emendar vitórias pela primeira vez na Série A

Com a mudança no calendário pelo adiamento do jogo contra o Bahia, pela 23ª rodada da Série A, o Ceará disputará o terceiro jogo consecutivo na Arena Castelão na próxima quarta-feira, 6, às 19 horas, diante do Internacional-RS. Segundo melhor mandante da elite, o time de Porangabuçu tentará emendar vitórias pela primeira vez na atual edição da competição.

Na 12ª segunda posição do Brasileirão, com 28 pontos, o Alvinegro soma seis triunfos em 21 jogos disputados. Até agora, entretanto, a equipe ainda não conseguiu resultados positivos em sequência. As vitórias sobre Atlético-MG, Juventude-RS, Athletico-PR e Fortaleza foram seguidas de empate, enquanto o resultado subsequente ao triunfo contra o Grêmio-RS foi negativo (derrota para o Santos-SP).

Sobre o assunto Fernando Sobral celebra retorno da torcida do Ceará diante do Inter: "Energia surreal"

Cléber valoriza período de treinos e mira novo triunfo do Ceará no Castelão

Ceará tem retorno de zagueiro Messias para enfrentar o Internacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos os placares favoráveis foram obtidos no Gigante da Boa Vista, o que torna o Vovô dono da segunda melhor campanha dentro de casa, com 66,7% de aproveitamento em 11 partidas - atrás apenas do líder Atlético-MG. Além das seis vitórias, foram quatro empates e uma derrota, com 15 gols marcados e oito sofridos.

O resultado positivo mais recente foi justamente no último compromisso, diante da Chapecoense-SC, no dia 25 de setembro. Antes, os comandados de Tiago Nunes já tinham enfrentado o Santos-SP em Fortaleza. Com a mudança de data do embate contra o Bahia - do dia 2 para o dia 27 -, o confronto diante do Colorado será o terceiro seguido em casa.

Para encarar o time gaúcho, o Ceará ainda terá outra motivação pelo mando de campo: o jogo marcará o retorno da torcida alvinegra ao Castelão após 573 dias. Com 10% da capacidade do estádio liberada, o clube disponibilizou 6.389 lugares apenas para os sócios.

Vitórias do Ceará na Série A 2021:

Ceará 1x0 Chapecoense-SC - 25/09



Ceará 3x1 Fortaleza - 01/08



Ceará 1x0 Athletico-PR - 17/07



Ceará 2x0 Juventude-RS - 04/07



Ceará 2x1 Atlético-MG - 24/06



Ceará 3x2 Grêmio-RS - 30/05

Tags