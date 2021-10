Ceará volta a jogar com público no Castelão após 573 dias; relembre a última vez

No dia 12 de março de 2020, cerca de 17 mil torcedores assistiram ao triunfo sobre o Vitória-BA, pela Copa do Brasil. Reencontro será diante do Internacional-RS, nesta quarta-feira, 6

O confronto diante do Internacional-RS, nesta quarta-feira, 6, às 19 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o reencontro do Ceará com a torcida na Arena Castelão. Após 572 dias de ausência pela pandemia de Covid-19, 6.389 alvinegros poderão voltar ao estádio no evento-teste autorizado pela Secretaria da Saúde (Sesa) do Governo do Estado.

A última vez que o Vovô atuou diante dos torcedores foi no dia 12 de março de 2020, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória-BA, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Sob forte chuva, o atacante Rafael Sobis anotou o gol do triunfo.

Na ocasião, 17.264 torcedores estiveram no Gigante da Boa Vista para assistir ao duelo regional. Com a despesas da partida, o Alvinegro acabou tendo prejuízo: R$ 45.622,81 negativos de renda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fernando Sobral celebra retorno da torcida do Ceará diante do Inter: "Energia surreal"

Cléber valoriza período de treinos e mira novo triunfo do Ceará no Castelão

Ceará tem retorno de zagueiro Messias para enfrentar o Internacional

Desta vez, com a liberação do Governo para a realizar de evento-teste com 10% da capacidade, o Ceará receberá pouco mais de 6.300 torcedores diante do Colorado e disponibilizou lugares apenas para os sócios. O check in foi iniciado na última sexta-feira, 1º, após o aval da Sesa.

O protocolo elaborado para o jogo prevê respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro de outra pessoa e uso de máscara cirúrgica. O clube vai disponibilizar uma série de orientadores e álcool gel 70% nos bares, que não vão comercializar bebidas alcoólicas.

O monitoramento do público presente será feito durante os 14 dias após o evento-teste. Para isso, o clube vai enviar por e-mail, whatsapp ou SMS, aos pouco mais de 6.300 torcedores, formulários para serem preenchidos, para saber se as pessoas tiveram algum sintoma da Covid-19 após a partida. Responder será obrigatório, porque é uma condicionante para que aquele torcedor possa ir ao jogo seguinte. As informações colhidas serão enviadas para as autoridades de saúde.

Tags