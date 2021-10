"Será um grande jogo", diz Messias sobre a partida contra o Internacional

Um dos destaques do sistema defensivo do Ceará, o zagueiro Messias voltou a ficar à disposição do técnico Tiago Nunes após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra a Chapecoense-SC. Provável titular no jogo contra o Internacional-RS, marcado para esta quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão, o defensor alvinegro falou sobre sua expectativa para o duelo contra a equipe gaúcha.

"Acredito que será um grande jogo. O Ceará tem um time muito qualificado. Temos muito respeito pelo Internacional, que é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas eu acredito muito no nosso trabalho e potencial para sairmos vitoriosos. São duas grandes equipes, mas aposto tudo no nosso grupo para sairmos com o resultado positivo", disse o jogador durante entrevista coletiva nesta terça.

Contratado em março deste ano, esta será a primeira vez que Messias jogará com a presença de público no Castelão atuando com a camisa do Ceará. Ansioso para o encontro, o defensor de 26 anos exaltou a torcida alvinegra.



"Com a presença da torcida aqui, eu só joguei contra. E foi complicado, vi que os torcedores não paravam de apoiar. Agora eu quero sentir esse calor, esse apoio, toda essa paixão ao meu favor. Estou muito ansioso para a volta do público e poder sentir o calor dessa torcida tão apaixonada".

Na partida desta quarta-feira, o Ceará busca alcançar uma sequência de resultados positivos pela primeira vez na competição. A equipe alvinegra ocupa a 12ª colocação na tabela, com 28 pontos. O internacional está em 7º lugar, com 32 pontos. A partida é valida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



