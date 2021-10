Adversário do Ceará, Internacional tem 2ª melhor campanha nas últimas 10 rodadas da Série A

Devido ao adiamento do confronto contra o Bahia, o Ceará teve o final de semana livre para se preparar para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, na quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão. Já o Colorado entrou em campo no último sábado, 2, contra o líder Atlético-MG e perdeu por 1 a 0, encerrando a invencibilidade dos gaúchos que durava oito jogos.

Apesar da derrota, o Inter vem em um momento de reação no Brasileirão. Segundo departamento de matemática da UFMG, nas últimas 10 rodadas, só o Galo somou mais pontos que o time vermelho de Porto Alegre. Os mineiros fizeram 21, enquanto os gaúchos conseguiram 18.

Vale ressaltar a força defensiva que o time de Diego Aguirre apresentou nestes nove jogos. Foram cinco gols sofridos, o segundo menos vazado no recorte dentre os 20 clubes da Série A, novamente atrás do Atlético-MG, com Everson levando dois tentos. O bom desempenho tirou o Colorado da terceira defesa mais vazada (18), ao fim da 13ª rodada, e levou ao posto da sétima que menos batida (23).

Um dos méritos do Vovô no Brasileirão, a ótima campanha em casa, encontrará um adversário forte na Arena Castelão. O Internacional perdeu apenas três vezes como visitante e é dono do quarto melhor desempenho em pontos fora de casa, com 17, empatado com Flamengo e Atlético-GO. Pouco mais da metade dos pontos do time sulista foi conquistado longe do Beira-Rio, cerca de 53,1%.

Mesmo com as qualidades do adversário e bom empenho como visitante, o Ceará ainda poderá se sobressair usando sua força em casa para conquistar a vitória. O Alvinegro é o terceiro melhor mandante em pontos, com 23 conquistados, e uma vitória pode igualar o Atlético-MG, que tem 25 e é dono da melhor campanha em seus domínios.

