Cléber valoriza período de treinos e mira novo triunfo do Ceará no Castelão

Centroavante do Vovô aponta importância do intervalo entre os jogos, revela foco na parte ofensiva e quer vitória sobre o Internacional-RS em reencontro com a torcida

O Ceará ganhou uma nova brecha no calendário em razão do adiamento do jogo contra o Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um intervalo de 11 dias entre o último jogo e o próximo compromisso, o atacante Cléber enaltece o período livre para treinos e projeta resultado positivo diante do Internacional-RS, na próxima quarta-feira, 6, às 19 horas, na Arena Castelão.

O duelo nordestino contra o Esquadrão seria no último sábado, 2, na Arena Fonte Nova, mas foi remarcado para o próximo dia 27 em razão da proibição de público nos jogos em Salvador - a mudança de data foi a condição do clube baiano para votar a favor da liberação de torcedores no Conselho Técnico do Brasileirão.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense-SC, no dia 25 de setembro, o Alvinegro teve o tempo disponível para treinos e ajustes na equipe antes de enfrentar o Colorado.

"É continuar dando sequência no trabalho com o professor. A gente está tendo mais tempo para trabalhar, entender cada vez melhor o trabalho que o professor está passando, e a gente está conseguindo assimilar bem. Esse tempo vai nos ajudar para chegar dentro de campo e fazer tudo que ele pediu", disse o centroavante à Vozão TV.

"Trabalho muito intenso, muito trabalho de posse de bola, finalização. A gente está conseguindo desempenhar bem, e o professor com certeza está gostando muito do que a gente está apresentando", comentou o camisa 89.

O terceiro duelo consecutivo do Vovô como mandante - as partidas contra Santos-SP e Chape também foram em Fortaleza - marcará o retorno da torcida ao Castelão após mais de um ano e meio. Com 10% da capacidade do estádio liberada - cerca de 6.300 pessoas -, o clube disponibilizou lugares apenas para os sócios e espera conquistar um resultado positivo no reencontro.

"Vai ser muito importante conseguir continuar vencendo em casa, somando pontos, agora com a ajuda do nosso torcedor, que vai ser mais um dentro de campo. É continuar pontuando para poder conquistar voos mais altos", afirmou Cléber.

