Conselho técnico da Série A decide pela volta do público aos estádios

Reunião com 19 dos 20 clubes que disputam a Série A foi realizada na sede da CBF, na tarde desta terça-feira, 28. Fortaleza x Atlético-GO está confirmado como primeiro evento-teste para volta do público no Castelão

A Série A do Brasileiro contará com presença de torcida nos estádios a partir deste fim de semana, nos jogos da 23ª rodada. A definição foi tomada por 19 dos 20 clubes que disputam a competição, em conselho técnico realizado na tarde desta terça-feira, 28.

Com isso, está confirmado o jogo entre Fortaleza e Atlético-GO, sábado, 2, às 17 horas, como primeiro evento-teste no Castelão para o retorno do público. O jogo do Ceará contra o Bahia, que aconteceria sábado, na Fonte Nova, será adiado, já que o Governo da Bahia vetou a presença de público no Estado.

Em São Paulo, a volta do público só está liberada a partir de 4 de outubro, portanto, no fim de semana Palmeiras e Bragantino mandarão seus jogos sem torcedores, mas o Santos pediu adiamento da partida contra o Fluminense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo foi o único ausente e emitiu nota afirmando que "não cabe à CBF ou aos clubes coletivamente deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por entender ser uma decisão interna de cada clube, desde que aprovada pelas autoridades competentes". Esse foi o mesmo argumento que a diretoria do Rubro-Negro utilizou há 20 dias para não participar da reunião que manteve o veto à volta de público aos estádios.





Tags