Com hierarquia por planos e adimplência, Ceará abre check-in para jogo contra o Inter

Plataforma do programa de sócios ficará aberta até terça-feira, se todas as 6.389 vagas não foram preenchidas antes. É necessário carregar a carteira digital de vacinação para poder fazer o check-in

Com cinco dias de antecedência, o Ceará abriu o check-in para os sócios-torcedores marcarem seus lugares no Castelão para a partida da próxima quarta-feira, 6, contra o Internacional, que será o segundo evento-teste de retorno de público à praça esportiva.

O processo obedecerá, no entanto, uma hierarquia entre os planos do programa de sócios do clube. Aqueles que estão adimplentes desde fevereiro de 2020 (quando a pandemia “começou”) também terão a vantagem de ter o check-in aberto para eles uma hora antes que para os demais.

Sesa aprova protocolo, e Ceará x Internacional terá público na Arena Castelão

Ceará explica como funcionará processo para retorno do público ao Castelão no jogo contra o Inter

Desde às 19h14min desta sexta-feira, 1º, que os torcedores do plano Vovô de Ouro, o mais caro, que estão com o ciclo vacinal completo já podem garantir lugar no Castelão para a próxima quarta-feira. Os que tiveram alguma inadimplência nos últimos 20 meses só poderão marcar presença a partir de 20h14min.

No sábado, 2, será a vez dos associados do plano Mais Querido. Adimplentes terão o check-in aberto desde 19h14min, enquanto os demais apenas 20h14min. No domingo, 3, seguindo o mesmo padrão de horário, será a vez dos sócios-torcedores do plano Campeão da Popularidade. Todos precisam estar vacinados com as duas doses ou uma da Jansen.

Só poderão marcar lugar os sócios-torcedores que carregarem o cartão digital de vacinação na plataforma do programa. Se todas as vagas não forem preenchidas antes, o check-in fechará 24 horas antes das partidas.

O ingresso ficará carregado no cartão do sócio, que será apresentado na entrada do Castelão junto de um documento com foto. Os torcedores só poderão entrar pelo portão que escolheram, para evitar aglomerações. Mais hora antes da bola rolar, todos os portões serão fechados, por isso, é importante chegar cedo.

