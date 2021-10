Fernando Sobral celebra retorno da torcida do Ceará diante do Inter: "Energia surreal"

Volante alvinegro fala sobre período de treinos após mudança de data do jogo contra o Bahia, comemora volta do público ao Castelão e mira duelo contra o Colorado

Com o adiamento da partida contra o Bahia, pela 23ª rodada da Série A, o Ceará terá o terceiro jogo consecutivo como mandante na próxima quarta-feira, 6, diante do Internacional-RS, às 19 horas, na Arena Castelão. O volante Fernando Sobral admite a expectativa pelo retorno do público ao estádio e espera coroar o reencontro com um resultado positivo após o período de treinos.

O duelo nordestino contra o Esquadrão seria no último sábado, 2, na Arena Fonte Nova, mas foi remarcado para o próximo dia 27 em razão da proibição de público nos jogos em Salvador - a mudança de data foi a condição do clube para votar a favor da liberação de torcedores no Conselho Técnico do Brasileirão.

Após receber Santos-SP e Chapecoense-SC, o Alvinegro se prepara para enfrentar o Colorado, que tem a segunda melhor campanha da competição nacional nas últimas dez rodadas. Com empate diante do Peixe e vitória sobre o Verdão do Oeste, Fernando Sobral mira triunfo sobre os gaúchos para se aproximar do G-8.

"Foi inesperado para nós esse adiamento do jogo contra o Bahia, mas, ao mesmo tempo, foi algo benéfico também, que serviu para que a gente se entrosasse mais, conhecesse ainda mais as ideias do professor. Foi uma semana muito proveitosa. Jogando a terceira (partida) seguida em casa agora, também é algo importante. Espero que a gente possa dar o nosso melhor para mostrar ao torcedor o quanto a gente vem evoluindo e, o mais importante, com uma vitória. Tenho certeza que conseguindo os três pontos, a gente vai dar um salto muito grande na tabela e se manter brigando lá em cima, que é o nosso grande objetivo", destacou o camisa 8 à Vozão TV.

O confronto desta quarta-feira marcará a volta da torcida do Vovô aos estádios após mais de um ano e meio. Com 10% da capacidade do estádio liberada para os eventos-teste - cerca de 6.300 pessoas -, a equipe de Porangabuçu disponibilizou lugares apenas para os sócios e espera contar com o apoio das arquibancadas para conquistar o resultado positivo.

"Agora mais ainda, contando com o apoio do nosso torcedor, que fez muita falta durante esse tempo todo. Sabemos que foi por uma situação que ninguém previa, então é aproveitar esse momento, que é muito especial. Eu já senti a energia do torcedor de perto, sei que é surreal, principalmente quando eles lotam e fazem aquela festa. A gente está ansioso para esse reencontro. O mais importante é que esse reencontro seja com vitória, com um futebol que possa convencer e terminar o jogo contra o Internacional abraçado, todo mundo comemorando os três pontos e a volta deles junto de nós", projetou Sobral.

