Sesa aprova protocolo, e Ceará x Internacional terá público na Arena Castelão

12:40 | Out. 01, 2021

Secretaria da Saúde do Estado dá aval para presença de torcedores do Vovô na partida contra o Colorado, na próxima quarta-feira, 6. Clube disponibilizará lugares apenas para os sócios

Na manhã desta sexta-feira, 1º, a Secretaria da Saúde (Sesa) do Governo do Estado aprovou o protocolo para o evento-teste com público e liberou a presença de torcedores na Arena Castelão para o jogo Ceará x Internacional-RS, marcado para a próxima quarta-feira, 6, às 19 horas, pela 24ª rodada da Série A.

O Alvinegro já havia enviado o documento desde o início da semana - junto com o Fortaleza, que receberá torcida diante do Atlético-GO -, mas precisou realizar adequações a pedido da Sesa, na última quarta-feira, 29. Além disso, o clube aguardava a confirmação da data do confronto por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com 10% da capacidade do Gigante da Boa Vista liberada, o Vovô disponibilizará os 6.200 lugares exclusivamente para os sócios. Todos os torcedores que forem ao estádio terão que estar com o ciclo de vacinação completo (duas doses, sendo que a segunda tem que ter sido tomada há pelo menos 15 dias) e cabe ao Ceará fazer a comprovação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará confirma articulação com CBF e datas dos jogos contra Inter e Atlético-MG serão mantidas

"Meu coração está no Ceará", diz Luiz Otávio sobre renovação de contrato

O clube fará a conferência pela carteira de vacinação digital, emitida pelo Conecta SUS. Os associados terão que cadastrar o documento no site do programa. Jogadores, comissões técnicas e profissionais de imprensa estão autorizados a entrar com apenas uma dose e testados negativamente para a Covid-19.

Além disso, haverá barreiras no entorno do estádio e nas entradas para evitar a aproximação e aglomerações de torcedores sem ingressos e não haverá venda de ambulantes no Castelão. Também está proibida a venda de bebidas alcoólicas nos bares da praça esportiva por decisão da Sesa.

A realização de eventos-teste com 10% da capacidade da Arena Castelão foi autorizada pelo governador Camilo Santana no dia 17 de setembro. Na última terça-feira, 28, o Conselho Técnico da Série A liberou a presença de torcedores nos jogos da competição a partir deste fim de semana.

Tags