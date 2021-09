CBF remarca jogos adiados do Ceará contra Bahia e Palmeiras; confira as datas

A reunião com a CBF na tarde de ontem, 28, para definir o retorno do público aos estádios nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, trouxe mais um problema para o Ceará. Isso porque o jogo contra o Bahia, válido pela 23ª rodada da competição, foi adiado para o dia 27 de outubro, por conta do veto à liberação de público por parte do Governo do Estado da Bahia.

Além disso, os confrontos contra Internacional-RS e Atlético-MG também correm o risco de serem adiados devido a jogadores convocados dos adversários do Alvinegro na Data Fifa. O Ceará já estava com um jogo atrasado contra o Paimeiras, pela rodada 19, pelo mesmo motivo, que foi agendado para 20 de outubro.

Caso não hajam novos adiamentos, o Ceará deve voltar à campo no dia 6, conta o Internacional, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Confira a sequência de jogos agendados do time cearense:

06/10 - Ceará x Internacional* - Rodada 24

09/10 - Atlético-MG x Ceará* - Rodada 25

13/10 - São Paulo X Ceará - Rodada 26

17/10 - Ceará X Red Bull Bragantino - Rodada 27

20/10 - Ceará X Palmeiras - Rodada 19

24/10 - Juventude X Ceará - Rodada 28

27/10 - Bahia X Ceará - Rodada 23

31/10 - Ceará X Fluminense - Rodada 29

*Jogos ainda podem sofrer alterações.

