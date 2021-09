Decisivo contra a Chape, Jael precisa de 127 minutos para participar de um gol do Ceará na Série A

O atacante recebeu poucas oportunidades com o antigo treinador do Vovô, Guto Ferreira, e com Tiago Nunes conseguiu ter mais espaço sendo titular nos últimos três jogos

Jeal foi o autor do único gol da vitória do Ceará contra a Chapecoense, no último sábado, 25, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Tiago Nunes, o atacante atuou nos três jogos que o técnico alvinegro comandou – Grêmio, Santos e Chape. Anteriormente com poucas oportunidades, o camisa 9 tem apenas 381 minutos nesta Série A, entretanto, conseguiu marcar duas vezes e dar uma assistência, precisando somente de 127 minutos para participar de um gol.



O Cruel, como é conhecido, teve 10 partidas nesta edição do Brasileirão e apenas em quatro oportunidades começou entre os titulares. Nestes jogos que iniciou, o Cruel foi substituído em todos. Outra marca ruim do atacante alvinegro é número de cartões amarelos. Já foram cinco advertências e uma suspensão automática. Ainda assim, conseguiu marcar no empate contra Cuiabá (2 a 2) e na vitória sobre a Chape (1 a 0), além de ter dado uma assistência para Rick na derrota diante do Corinthians (3 a 1).

O camisa 9 do Vovô tem se mostrado efetivo em aproveitar essa pouca minutagem nas competições e ainda conseguir deixar sua marca. Na Copa do Nordeste, por exemplo, ele teve apenas cinco jogos, atuou ao todo 94 minutos e balançou as redes três vezes – um na fase de grupos contra o Botafogo-PB e as outras duas na final, diante do Bahia.

Dentre os atletas de ataque do Ceará no Campeonato Brasileiro, inclusive, o camisa 9 é o que precisa de menos tempo para participar de um gol. Rick, artilheiro da equipe com quatro tentos, necessita de 192 minutos, Jorginho de 205, Lima, jogador com mais participação em gols do Alvinegro na Série A, de 272, Vina de 369, e Cléber de 422.

Contando com uma nova boa atuação de Jael, o Ceará encara o Bahia neste sábado, 2, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 11ª posição, o Vovô está a cinco pontos do Esquadrão, próximo adversário e primeiro time do Z-4, e a cinco do Corinthians, último time do G-6. Uma vitória pode afastar a possibilidade de luta contra o rebaixamento e aproximar de uma briga para a Libertadores.

