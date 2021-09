Ceará compra 30% dos direitos econômicos do lateral-direito Igor; veja detalhes da contratação

Jogador ainda tem porcentagem com o Juventude e seus empresários possuem outra fatia. Contrato com o Ceará tem duração de dois anos

Última contratação do Ceará na temporada 2021, o lateral-direito Igor Inocêncio, de 23 anos, firmou vínculo com o Vovô até o fim de 2023. O jogador aguarda regularização, nesta sexta-feira, 24, para ser anunciado oficialmente.

A rescisão dele com o Juventude já saiu no BID da CBF nesta quinta-feira, 23, e agora o atleta está com o caminho livre para ser regularizado pelo Alvinegro. Como o Esportes O POVO antecipou, a diretoria do Ceará teve que comprar parte dos direitos econômicos do atleta.

Foram adquiridos 30%, pelo valor de R$ 350 mil. O Juventude permanece com uma fatia de 36% do lateral, enquanto os 34% restantes pertencem ao próprio atleta e seus empresários. O valor e as porcentagem foram divulgados inicialmente pelo repórter Danilo Queiroz e confirmado pelo Esportes O POVO.

Igor já treina em Porangabuçu desde quarta-feira, 22 e ganhando condição de jogo deve ser relacionado para enfrentar a Chapecoense, sábado, 25, no Castelão, às 17 horas.

