Ceará lança camisa em alusão ao Outubro Rosa

O novo manto do Vovô em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero começa a ser vendido nesta terça-feira, 28, em tamanhos femininos e masculinos

O Ceará lançou uma nova camisa nesta segunda-feira, 27, em alusão ao Outubro Rosa, uma campanha de conscientização para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero. A venda do novo manto do Vovô será iniciada nesta terça-feira, 28, em todas as lojas do clube, em tamanhos femininos e masculinos.

Além do lançamento da camisa, o Alvinegro também iniciou uma campanha de arrecadação que acontece entre os dias 28 e 31. O torcedor que comprar qualquer produto em uma loja do Ceará durante este período terá a opção de realizar uma doação em qualquer quantia. O valor final será destinado ao Instituto Oncoguia, que tem como objetivo ajudar pacientes com câncer.

Outra iniciativa que será feita pelo Vovô é a realização de uma live sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero. O Alvinegro fechou uma parceria com a rede social Tik Tok e irá fazer a transmissão de forma exclusiva na plataforma. A data ainda será divulgada pelo clube.



