FCF define Ceará x Internacional como segundo evento-teste com público no Castelão

Além da partida entre Fortaleza e Atlético-GO, a Federação Cearense de Futebol comunicou ao Governo do Estado que o jogo entre Ceará e Internacional, marcado para o dia 6 de outubro, uma quarta-feira, às 19 horas, também será evento-teste para o retorno do público ao Castelão.

O protocolo específico para o evento ainda será discutido, mas deve ser semelhante ao da partida de sábado, do Fortaleza, com a diferença de que a diretoria alvinegra vai disponibilizar os mais de 6 mil lugares exclusivamente para sócios-torcedores. Somente quem tiver tomado as duas doses da vacina — o cartão digital de vacinação será validado — poderá adentrar ao estádio.

Para que isso ocorra, no entanto, é necessário que os clubes da Série A aprovem o retorno das torcidas aos estádios, no conselho técnico que será realizado nesta terça-feira, 28, na sede da CBF. A expectativa é de liberação.

O duelo entre Ceará e Internacional, porém, corre o risco de ser adiado, já que o Colorado teve um jogador convocado para a seleção brasileira. Se isso acontecer, o Alvinegro terá que esperar um pouco mais para contar com o retorno de sua torcida ao estádio, já que, pela tabela, só voltará a mandar um jogo no Castelão depois desse na 27ª rodada, contra o Red Bull Bragantino.

Vale lembrar que o decreto do Governo do Estado publicado no dia 18 de setembro prevê a realização de eventos-testes, sem delimitar a quantidade, portanto, todos os jogos no Castelão a partir de agora devem ser feitos no modelo liberado pelo poder público (com capacidade de 10% da praça esportiva).



