Ceará inicia preparação para duelo diante do Bahia pelo Brasileirão

O Ceará se reapresentou nesta segunda-feira, 27, após vitória diante da Chapecoense. O Vovô iniciou no período da tarde a preparação para o próximo embate válido pela Série A do Brasileirão. No próximo sábado, 2, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Bahia, às 19 horas, na Arena Fonte Nova.

Para o duelo, o Ceará contará com o retorno do zagueiro Messias. Na última rodada, o defensor cumpriu suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo. O desfalque fica por conta do atacante Mendoza, que faz tratamento durante essa semana após sofrer uma lesão traumática no joelho direito.

De acordo com boletim divulgado pelo clube, João Victor, Jacaré e Oliveira fazem trabalho de transição, enquanto Buiú se recupera após realizar cirurgia. Já Wendson segue em tratamento após sofrer lesão no nervo fibular da perna esquerda.

O Vovô treina no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, até a manhã de sexta-feira. Após as atividades, o clube segue para Salvador, local do embate diante do Esquadrão de Aço.

