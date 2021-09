Lateral Igor, do Ceará, diz ter "característica bastante ofensiva" e tem Daniel Alves como espelho

Recém-chegado a Porangabuçu, o atleta já até foi relacionado para uma partida, mas não estreou. Nesta segunda-feira, 27, em coletiva, ele descreveu as principais características que possui e revelou se sentir pronto pra estrear

Última contratação do Ceará na temporada 2021, o lateral-direito Igor Inocêncio foi apresentado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira, 27. Durante a coletiva, o jogador repetiu bastante que estava muito feliz em acertar com o Alvinegro e prometeu entrega máxima, tanto nos treinos quanto nos jogos.

"O respaldo que posso dar é dentro do campo. Ali não vai enganar, as quatro linhas não enganam ninguém [...] Eu pretendo dar o meu melhor para que todo esse respaldo, todo esse esforço que a diretoria fez por mim seja concretizado", disse, com relação ao contrato até o fim de 2023 e a compra de 30% de direitos que o clube fez para a vinda dele.

Igor até ganhou condição de jogo na última sexta-feira, 24, na data-limite para regularização de reforços na Série A, mas apesar de ter sido relacionado para a partida contra a Chapecoense, na qual o Vovô venceu por 1 a 0, mas não chegou a entrar em campo. Como não foi possível ao torcedor vê-lo em ação, o lateral-direito falou das características que possui.

"Eu sou um atleta de característica bastante ofensiva. Com o passar do tempo, melhorei muito a parte defensiva, mas meu forte é a parte ofensiva. Posso atuar em outras posições também e pretendo agregar ao máximo. Meu pensamento é ajudar o Ceará sempre, independentemente da forma que vou atuar, se jogar de ponta ou lateral”, comentou.

Os números comprovam o que Igor falou. Nas últimas duas temporadas, ele marcou três gols e deu 6 assistências, por Juventude e Coritiba. "Eu, particularmente, gosto muito do gol. Passei a minha vida inteira sendo meia, jogava mais perto da meta que agora, mas sempre que der uma brechinha ali eu vou tentar, vai que a bola bate em alguém e entra, quem faz o gol é quem chuta. Mas o meu principal (atributo) é o passe”, garante.

Igor deixou claro que se sente confiante para jogar, mas, como todo jogador faz, jogou a responsabilidade para o técnico Tiago Nunes. Ele prometeu apenas fazer o máximo possível para ser notado pelo comandante alvinegro.

Quanto à inspiração, o lateral-direito disse se inspirar no multicampeão Daniel Alves, que, inclusive, disputou a Série A até duas rodadas atrás, quando fez um acordo para deixar o São Paulo.

"Daniel Alves é um cara indiscutível. Eu olho e tento chegar o mais perto dele. É um cara que conquistou tudo e sem sombra de dúvidas a técnica dele é muito apurada. Eu tento trabalhar ao máximo para isso, sei que meu ponto forte é o fator ofensivo e tento buscar nos melhores para tentar ser o melhor”, revelou.



