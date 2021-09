Após bater a Chape, Ceará chega a nove jogos invictos em casa na Série A

Após a vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense, no último sábado, 25, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará ampliou para nove partidas de invencibilidade na Arena Castelão. A primeira e única derrota do Alvinegro em casa nesta edição da Série A foi no dia 17 de junho, perdendo por 2 a 1 contra o Bahia, na quarta rodada. Depois do revés, o Vovô acumulou cinco vitórias e quatro empates, obtendo um aproveitamento de 70,3% no período invicto.



O desempenho do Ceará na Arena Castelão tem sustentado não só a longa invencibilidade como a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Dos 28 pontos que o Vovô conquistou na Série A, 22 foram atuando em casa, cerca 78,5%. Somente Palmeiras e Atlético-MG, duas equipes do G-4 e candidatas ao título, conseguiram somar a mesma pontuação.

Outro fator que mostra a força do Ceará no Castelão é o número de gols feito e sofridos. Em casa, o Vovô marcou 15 dos 20 tentos marcados nesta Série A (75%) e foi vazado apenas oito vezes, das 21 oportunidades em que o goleiro alvinegro foi batido – apenas 38%.

Pela 23ª rodada, o próximo confronto do Ceará no Campeonato Brasileiro não será no Castelão. O time de Porangabuçu jogará no sábado, 2, em Pituaçu, diante do Bahia, algoz da última derrota em casa. Porém, o desempenho do Alvinegro longe de seus domínios é contrastante com o ótimo apresentado na Arena. O Vovô é o único time da Série A que ainda não venceu como visitante e é o pior no quesito, com apenas seis pontos somados e 20% de aproveitamento.

