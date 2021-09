Ceará busca melhora ofensiva diante da Chapecoense, defesa mais vazada da Série A

O Alvinegro vem de um momento de baixa no ataque e marcou apenas dois gols nos últimos seis jogos, coincidentemente no período sem vitórias do Vovô na elite

Com apenas dois gols nos últimos seis jogos, o Ceará busca melhorar o desempenho ofensivo no duelo contra a Chapecoense, no sábado, 25, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isto pois a equipe Condá é dona da defesa mais vazada da Série A. Foram 34 tentos sofridos em 21 jogos disputados, cedendo 1,4 gol por partida.



Em 21 rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Chapeco só não sofreu gols em dois jogos. O primeiro ocorreu justamente contra o Ceará, pela terceira rodada da Série A, em um empate em 0 a 0. O segundo foi diante do Sport – pior ataque da Série A, com apenas oito tentos anotados –, há três rodadas, em um novo placar igualado e sem ninguém balançar as redes.

Além da fragilidade defensiva, o Ceará poderá se aproveitar do fator mando de campo para vencer o Índio Condá. O Vovô é o dono da quarta melhor campanha em casa, com 19 pontos e 63,33% de aproveitamento. Na Arena, inclusive, foi onde o Alvinegro marcou 14 dos 19 gols feitos na primeira divisão, algo em torno de 73,6%.

Ainda sobre o duelo no Castelão, Gabriel Lacerda, um dos vice-artilheiros e cria de Porangabuçu, é o favorito para substituir o zagueiro Messias, suspenso pelo terceiro amarelo. Com dois gols marcados, o defensor de 22 anos divide o posto com Lima, Vina, Cléber e Jorginho, e pode ser uma arma na bola aérea. Por sinal, a base alvinegra foi responsável por mais de um terço dos tentos da equipe na Série A (36,8%).

Buscando encerrar o jejum de vitórias e de gols, o Ceará enfrenta a Chapecoense neste sábado, 25, na Arena Castelão, às 17 horas, abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e 13ª posição, o Vovô tenta um triunfo para aumentar a vantagem de três pontos contra equipes da zona de rebaixamento.

