Ceará empata sem gols com Santos e chega a seis jogos sem vitória na Série A

Em jogo de poucas finalizações, Ceará e Santos não saíram do 0 a 0 na noite deste sábado, 18, no Castelão. Com o resultado, o Vovô fica na 12ª colocação com 25 pontos e chega a seis jogos sem vitória na Série A, enquanto o Peixe ocupa a 13ª posição com 24 e contabiliza sete jogos também sem triunfo no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Ceará recebe a Chapecoense no Castelão. A partida ocorre no próximo sábado, 25, às 17 horas. Já o Santos vai até o Alfredo Jaconi no domingo, 26, onde enfrenta o Juventude, às 16 horas.

O JOGO - Ceará e Santos protagonizaram na primeira etapa uma partida de baixo nível técnico e com poucas chances de gol. Nos 45 minutos iniciais, juntas, as equipes finalizaram apenas oito vezes ao gol, com quatro chutes para cada lado. O Peixe tentava atacar se movimentando principalmente pelos lados, mas tinha dificuldade em se infiltrar no campo ofensivo do Vovô.

A maior chance do time visitante foi em um pênalti marcado aos 20 minutos após a bola bater no zagueiro Messias. Na cobrança, Marinho acabou por escorregar e finalizar por cima da meta de Richard.

Embora tenha tido o maior número da posse da bola, o Vovô mandou três das suas finalizações para fora das traves de João Paulo. A maior chance que o Alvinegro teve foi quando, aos 29 minutos, Vina recebeu um cruzamento de Kelvyn e finalizou na entrada da grande área, mas a bola desviou na zaga do adversário e foi para fora.

No início da segunda etapa, ambos os times voltaram demonstrando mais movimentação. Logo aos sete minutos, o Santos teve grande chance de abrir o placar, mas Felipe Jonatan mandou a bola para a linha de fundo. Em resposta, o Vovô finalizou com Vina, mas a bola parou nas mãos de João Paulo.

Querendo mudar a movimentação do ataque, Tiago Nunes sacou Jael e Rick e colocou Cléber e Erick em campo, mas as mudanças não melhoraram os números ofensivos do Alvinegro de Porangabuçu. Marlon e Lima também entraram na vaga de Kelvyn e Geovane, o que deu ao Vovô mais chances de finalização, mas os chutes não foram suficientes para que o time cearense balançasse as redes no Castelão.

