Polivalente, Kelvyn se diz mais confortável atuando como ponta pelo Ceará

Listado como lateral-esquerdo pelo Vovô, o atleta também comentou sobre suas impressões nas primeiras semanas de trabalho do treinador Tiago Nunes e as expectativas para o confronto diante da Chapecoense

Titular na partida do último sábado, 25, diante do Santos, Kelvyn concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, e comentou sobre atuar como um extremo pelo lado esquerdo do campo, o confronto diante da Chapecoense-SC e as impressões das primeiras semanas trabalhando com o treinador Tiago Nunes.

Polivalente, Kelvyn já jogou como lateral-esquerdo e volante com o ex-treinador Guto Ferreira. Com Tiago Nunes, o jogador foi utilizado como um extremo na partida diante do Santos, no último sábado, 18, atuando em um setor com características mais ofensivas.

"É uma posição que eu também gosto de fazer. Muda muito a movimentação e a opção de passe, e eu preciso estar sempre atento. Eu também fico mais próximo do gol, posso chegar, finalizar e concluir jogadas. Todo dia eu procuro trabalhar para estar sempre evoluindo e melhorando meu desempenho nos jogos."

Há seis jogos sem vencer, com três empates e três derrotas, o Vovô terá a chance de se reabilitar na Série A neste sábado, 25, diante do lanterna Chapecoense-SC, às 17 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada.

“Cada jogo é uma final, temos que entrar em campo sempre buscando o resultado positivo. Ainda temos três treinos para vermos o que o professor Tiago tem a apresentar para nós. Com certeza vamos buscar os três pontos, porque precisamos voltar a brigar pela parte de cima da tabela, isso é muito importante para o clube e para nós também.”

Acostumado a potencializar e revelar jovens jogadores, o treinador Tiago Nunes utilizou três atletas da base do Alvinegro na partida diante do Santos. Além de Kelvyn, Rick e Geovane também iniciaram a partida como titulares. O camisa 70 não poupou elogios ao comandante.

“O professor Tiago chegou recentemente, mas já percebi que é um grande treinador, inteligente, que sempre busca evoluir cada jogador da melhor forma possível e isso é muito bom para nós. Acredito que ele sempre vai poder nos ajudar independentemente de tudo, e isso é muito importante.”



