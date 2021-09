Diante da Chapecoense, Ceará busca a segunda vitória contra equipes do Z-4 da Série A

Ceará entrará em campo neste sábado, 25, contra mais um clube do Z-4 do Campeonato Brasileiro, desta vez o lanterna da Série A, a Chapecoense. Apesar da tabela demonstrar que, teoricamente, são os adversários mais frágeis da competição, o Vovô não tem conseguido bons resultados diante das equipes na zona de rebaixamento. Foram uma vitória, duas derrotas e dois empates, chegando a um aproveitamento de 33,3%.



A última e única vitória do Alvinegro contra os clubes da zona de rebaixamento foi na primeira rodada do Brasileirão, no dia 30 de maio, no triunfo sobre o Grêmio por 3 a 2. Na época, Tiago Nunes, atual técnico de Porangabuçu, era o treinador do Imortal e ambos os clubes escalaram equipes alternativas. Os gaúchos por conta do desgaste na Sul-Americana e os cearenses devido ao Clássico-Rei na Copa do Brasil.

Após o triunfo, o Ceará amarga uma sequência de quatro jogos sem vencer uma equipe do Z-4. Foram os empates contra a Chape (0 a 0) e Sport (0 a 0) e as derrotas diante do América-MG (2 a 0) e no returno contra o Grêmio (2 a 0). Desde a vitória diante do Imortal, inclusive, o Alvinegro não marcou gol e sofreu quatro.

Diante da Chape e na Arena Castelão, o Vovô terá a chance de melhorar seus números contra o terceiro ataque menos efetivo – com apenas 17 gols – e a defesa mais vazada do Brasileirão – com 34 tentos sofridos. Além dos baixos índices ofensivos e defensivos, os catarinenses conseguiram a primeira vitória na competição na rodada anterior, a 20ª, contra o Bragantino, fora de casa, no Nabi Abi Chedid.

O confronto entre Ceará e Chapecoense acontecerá neste sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e apenas três de vantagem da zona de rebaixamento, o Alvinegro entra em campo buscando a vitória para se afastar da parte de baixo da tabela.

