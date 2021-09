CBF define o potiguar Caio Augusto Max para apitar Ceará e Chapecoense na Série A

O juiz nordestino vai para o seu oitavo jogo como árbitro principal nesta edição do Brasileirão, o primeiro em um confronto do Vovô

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem do confronto entre Ceará e Chapecoense, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O potiguar Caio Max Augusto assumirá o apito e será auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores. A cabine do VAR estará sob o comando de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte.

Caio Max Augusto já apitou sete confrontos nesta edição da Série A e foi o juiz de dois jogos do rival cearense, o Fortaleza. Caio foi o árbitro principal na vitória do Leão contra o Atlético-MG, por 2 a 1, na primeira rodada do Brasileirão, e no outro triunfo tricolor diante do Corinthians, por 1 a 0, na 11ª. Será a primeira vez que o potiguar comandará uma partida do Ceará nesta primeira divisão.

Precisando da vitória para afastar o z-4, o Ceará busca um triunfo contra a Chapecoense e aumentar a distância de três pontos para a zona de rebaixamento. O confronto acontecerá neste sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

