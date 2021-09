Ceará chega a três jogos seguidos sem marcar gol no Brasileirão

Nas últimas seis partidas no Brasileirão, as quais o Alvinegro de Porangabuçu acumulou três empates e três derrotas, o time só balançou as redes a seu favor duas vezes

Após o empate sem gols diante do Santos neste sábado, 18, o Ceará chegou a três jogos seguidos sem marcar na Série A. Nas últimas seis partidas no Brasileirão, as quais o Alvinegro de Porangabuçu acumulou três empates e três derrotas, o time só balançou as redes a seu favor duas vezes, nos jogos diante de Corinthians e Flamengo. Em contrapartida, a equipe foi vazada oito vezes.

No Brasileirão em geral, nas 19 partidas que disputou, o Vovô marcou 19 tentos e tomou 21. A média de gols marcados só é superior aos times que ocupam da 14ª posição para baixo da tabela, como Juventude, São Paulo, América-MG, Grêmio, Sport e Chapecoense.

Na partida diante do Peixe, o principal motivo da falta de gols foram as poucas chances criadas para finalizações. Nos 90 minutos de jogos, o time comandado por Tiago Nunes só chutou a gol dez vezes, de acordo com o Sofascore. Apenas quatro chutes foram na direção da trave, enquanto cinco foram para fora e um foi bloqueado.

