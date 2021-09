Eduardo, ex-Ceará, é diagnosticado com um tumor ósseo: "Voltarei mais forte"

O lateral-direito defendeu o Vovô durante a temporada de 2020 e também no início de 2021. Pelo Alvinegro, o atleta foi campeão da Copa do Nordeste

Campeão da Copa do Nordeste 2020 pelo Ceará, o lateral-direito Eduardo, de 34 anos, comunicou que foi diagnosticado com um tumor ósseo. Atualmente no América-MG, o jogador precisará se afastar dos gramados para realizar o tratamento da doença.

"Após dois meses de espera, infelizmente as notícias não são boas. Mais uma vez terei que travar mais uma luta muito difícil em minha vida. Em 2019, fui diagnosticado com um tumor ósseo e, nos últimos dias, fiz uma biópsia e tive a notícia que o tumor voltou. Terei que me manter forte, pois passar por tudo isso novamente não vai ser fácil, mas vou conseguir. Com muita fé e muita dedicação no tratamento voltarei mais forte do que nunca", escreveu Eduardo em seu Instagram.

O Ceará, clube pelo qual o lateral-direito atuou durante a temporada 2020 e também no início de 2021, desejou forças ao jogador através de suas redes sociais.

"Desejamos força e uma plena recuperação para Eduardo, campeão da Copa do Nordeste 2020 pelo Vozão. Em 2019, o atleta foi diagnosticado com um tumor ósseo e, nos últimos dias, descobriu o retorno da doença e terá que iniciar um novo tratamento."

Pelo Coelho, Eduardo soma 11 jogos, sendo 10 pela Série A e um pelo Campeonato Mineiro. Sua última partida pela equipe mineira aconteceu no dia 19 de julho, na Arena Independência, contra o Sport-PE, pela 12ª rodada do Brasileirão.



