Próximo de ser anunciado, lateral-direito Igor já treina com o elenco do Ceará

O Ceará está próximo de oficializar a contratação do lateral-direito Igor, de 23 anos. O jogador, que já está em Fortaleza, realizou os exames médicos e participou do treino desta quarta-feira, 22, com o restante do elenco, em Carlos de Alencar Pinto.

O Vovô tem até sexta-feira, 24, data limite para regularização de reforços para os times que disputam a Série A do Brasileiro, para inscrever o atleta no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Segundo apuração do Esportes O POVO, o Alvinegro deve adquirir o lateral-direito de forma definitiva.

Sobre o assunto Ceará se aproxima da contratação do lateral-direito Igor; negociação está nos detalhes finais

Trocas de Tiago Nunes foram positivas para o Ceará? Comentaristas opinam

Diante da Chapecoense, Ceará busca a segunda vitória contra equipes do Z-4 da Série A

Polivalente, Kelvyn se diz mais confortável atuando como ponta pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Igor estava emprestado pelo Juventude ao Coritiba, líder da Série B. Pelo Coxa, foram 32 partidas na atual temporada, sendo 19 pela Série B, seis delas como titular. Na equipe paranaense, era reserva imediato de Natanael.



Tags