Diante da Chapecoense, Tiago Nunes pode escalar quatro jogadores da base do Ceará

No duelo deste sábado, 25, pela 22ª rodada da Série A, o Ceará poderá colocar em campo contra a Chapecoense quatro atletas revelados em Porangabuçu. Devido à suspensão de Messias após receber o terceiro cartão amarelo, Gabriel Lacerda, cria alvinegra, aparece como principal candidato para assumir a posição. Caso Tiago Nunes repita os titulares que pôs diante do Santos, o Vovô iniciará a partida com Rick, Kelvyn, Geovane e Lacerda, todos oriundos da base.

Se treinador optar por escalar os jovens atletas entre os titulares, igualará as partidas com mais jogadores da base do Vovô na Série A. Anteriormente, a equipe tinha utilizado no máximo quatro promessas em campo nos embates contra Grêmio (primeira rodada), Juventude (9ª), Fluminense (10ª) e Fortaleza (14ª). Em todos estes duelos o Alvinegro não perdeu, conseguindo três vitórias e um empates.

Ajudando também na frente, a base alvinegra foi responsável por pouco mais de um terço dos tentos marcados pelo Vovô na Série A. Foram sete gols anotados dos 19 feitos até aqui no Brasileirão, cerca de 36,8%. Rick, promessa do Ceará, é o principal goleador do clube na competição conseguindo deixar sua marca em quatro oportunidades. Gabriel Lacerda, mesmo atuando na zaga, ocupa a lista de vice-artilheiros ao lado de Vina, Jorginho, Lima e Cléber, com dois tentos.

Contando com a força de sua categoria de base, o Ceará entra em campo no sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, para o confronto contra a Chape, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e tendo só três de vantagem para Grêmio e América-MG, dois últimos clubes da zona de rebaixamento, o Vovô busca uma vitória para se afastar do z-4.

