Ceará quer aproveitar força caseira para melhorar retrospecto diante do Santos na Série A

O Vovô não bate o Peixe desde o Brasileirão de 2010, no triunfo por 2 a 1, em casa. De lá para cá, houve só mais uma vitória, em outra competição, o 1 a 0, na Copa do Brasil de 2020

O Ceará vai receber o Santos na Arena Castelão, neste sábado, 18, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vovô espera usar a boa campanha dentro de casa como arma para superar o retrospecto negativo diante do Peixe. A última vitória da equipe de Porangabuçu contra os santistas no Brasileirão foi no segundo turno de 2010. Desde então, o Alvinegro perdeu sete confrontos e empatou dois.

Sobre o assunto Com risco de perder Buiú até o fim da temporada, Ceará vai ao mercado em busca de lateral direito

Segundo especialista, Ceará é o clube com a gestão mais eficiente do país

Ceará liga alerta para desempenho ofensivo na Série A e busca ajustes sob novo comando

Nestes nove últimos confrontos pela Série A, o Santos tem sido “uma pedra no sapato” do Vovô. Além dos sete triunfos, o Peixe marcou 15 gols e sofreu apenas seis. No Castelão, palco do próximo embate entre as equipes, o clube da baixada venceu quatro vezes e empatou uma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a vitória contra o Santos na Série A de 2010, os cearenses só venceram um confronto contra os paulistas. Foi nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020, por 1 a 0, no Castelão, dando a classificação para o Ceará. Vindo de um 0 a 0 no jogo da ida, na Vila Belmiro, no segundo encontro, Vina foi responsável pelo único gol da partida na Arena.

Apesar do retrospecto contra, o Ceará encara um Peixe que vive um mal momento como visitante na primeira divisão. Enquanto o Vovô tem a quarta melhor campanha em casa, ao lado do Flamengo, o Santos é um dos clubes com pior desempenho fora de casa. Com seis pontos conquistados longe de seus domínios, a mesma quantidade de Grêmio, América-MG e o próprio Alvinegro de Porangabuçu, os paulistas ainda detém um aproveitamento de 22,22%.

Sobre o assunto Apresentado oficialmente, Gabriel Santos diz estar "realizando um sonho de criança" no Ceará

Reforços mais recentes do Ceará têm tido pouca minutagem em campo

Sistema defensivo do Ceará perde rendimento com saída de Gabriel Lacerda

Aproveitando o embate em casa, o Ceará busca aproveitar o bom desempenho na Arena para quebrar o tabu contra o Peixe e dar fim à sequência de cinco jogos sem vencer na primeira divisão. O embate entre os times ocorrerá no Castelão, às 21 horas, no sábado, 18, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Tags