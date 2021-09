Com risco de perder Buiú até o fim da temporada, Ceará vai ao mercado em busca de lateral direito

O lateral Buiú foi submetido a uma cirurgia no joelho direito e há grande possibilidade de não voltar a campo nesta temporada, apesar do retorno ainda não ser descartado. Com somente Gabriel Dias no setor, a diretoria do Vovô vai ao mercado para contratar alguém que assuma a titularidade do lado direito da defesa alvinegra.



Um dos setores mais criticados pela torcida do Ceará após a saída de Samuel Xavier, a lateral direita nunca passou grande confiança. O melhor momento na posição foi justamente com Buiú no período de 11 jogos de invencibilidade do Vovô. Ainda assim, o atleta alvinegro era criticado pelo pouco apoio ofensivo.

Por conta de suspensões e lesões, a lateral direita do Ceará foi um problema durante toda a campanha de 2021, muitos vezes obrigando uma improvisação. Fabinho já atuou e até Fernando Sobral foi sacrificado para jogar no lado direito da defesa do Alvinegro.

Com a séria possibilidade de perder Buiú até o final do Brasileirão e com as atuações questionáveis de Gabriel Dias, o Ceará vai procurar no mercado algum atleta que chegue para assumir a titularidade do setor.

