Sistema defensivo do Ceará perde rendimento com saída de Gabriel Lacerda

Conhecido pela sua solidez, o sistema defensivo do Ceará não tem apresentado o mesmo desempenho nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Na sequência em andamento de cinco jogos sem vitórias do Alvinegro na Série A, o clube sofreu oito gols. Os tentos representam 38% das vezes que o Vovô teve as redes balançadas em todo o Brasileirão. Dentre os integrantes da zaga neste recorte de partidas, a única mudança significativa foi a saída de Gabriel Lacerda.

O jovem jogador assumiu a posição de titular do Ceará como uma aposta do ex-treinador do Vovô, Guto Ferreira, após a séria lesão de Luiz Otávio no Clássico-Rei, na final do Cearense. Inicialmente contestado pelas atuações, chegando a perder a posição para Klaus em dois jogos da Série A, aos poucos o jovem zagueiro foi mostrando o seu potencial.

Com o defensor de 22 anos fazendo dupla com Messias, o Vovô sofreu 11 gols em 12 confrontos. O início ruim, os cinco tentos sofridos em dois embates – na vitória diante do Grêmio (3 a 2) e na derrota contra o Santos (3 a 1) – inflaram negativamente os números desta parceria. Os dois atuaram juntos em 10 partidas na série invicta de 11 jogos na primeira divisão e, neste período, Lacerda e Messias cederam apenas seis tentos.

Após a recuperação completa, era natural que Luiz Otávio reassumisse a titularidade. Porém, desde o retorno do camisa 13 à zaga do Vovô, já foram oito gols sofridos em apenas cinco confrontos, uma média 1,6 tento por partida. Com Gabriel, a equipe cearense tinha uma média abaixo de um gol por jogo, algo em torno de 0,91.

Outra valência que o Ceará aproveitava de Lacerda era a bola aérea ofensiva. Pelo Vovô, Gabriel balançou as redes duas vezes nesta Série A, as duas de cabeça, e é o único defensor que ocupa a vice-artilharia do time, ao lado de Jorginho, Lima, Vina e Cléber. Com 19 gols no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro é o 12º no quesito na primeira divisão, empatado com o Corinthians. A pouco produtividade no ataque gera a necessidade de mais elementos surpresas, como os cruzamentos em escanteios e bolas paradas.

Os gols de Gabriel Lacerda, inclusive, ajudaram ao Ceará somar pontos no Brasileirão. O primeiro tento foi em casa, no embate contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, marcando no último lance do jogo. Já o segundo, foi no confronto contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, fazendo o segundo gol da equipe e garantido a vitória por 2 a 0.

Ainda com Luiz Otávio sendo favorito para começar entre os titulares contra o Santos, no confronto de sábado, 18, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, as fracas atuações defensivas do Ceará podem aumentar a dúvida de Tiago Nunes e as chances de Lacerda ser novamente testado na defesa.

