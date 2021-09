Reforços mais recentes do Ceará têm tido pouca minutagem em campo

Gabriel Santos foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 13, no estádio Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará. O atacante de 22 anos, que chega por empréstimo da Caldense-MG até maio de 2022 com opção de compra de 60% dos direitos econômicos, disse estar realizando um sonho de criança, revelou ter conversado com Saulo Mineiro e contou sobre a alegria de ter recebido a proposta do Vovô.

"Quando eu fiquei sabendo da notícia, fiquei muito feliz. Foi uma surpresa. É tudo novo isso que estou vivendo. Não quis saber de outras propostas, quando soube do Ceará, nós conversamos e eu fiquei feliz, por isso estou aqui."

O atacante chamou a atenção do Alvinegro após se destacar na Caldense-MG, clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Gabriel é o artilheiro do Brasil entre todas as divisões, com 13 gols marcados.

"Não tem muita comparação. D é uma distância grande para o A. Sei que vou encontrar adversários bem mais fortes e difíceis, equipes qualificadas. Mas eu sei da minha qualidade também, não é porque eu estava jogando a Série D que me considero um jogador de Série D. Aqui vou mostrar meu potencial e se Deus quiser fazer muitos gols."

Aos 22 anos, o novo camisa 90 do Vovô terá o seu primeiro grande desafio na carreira. O atleta, que teve passagens pela Ucrânia e em clubes do interior do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, considera sua chegada ao Ceará a realização de um sonho de criança.

"Estou realizando um sonho de criança. Não foi fácil chegar aqui, batalhei muito, passei por muita dificuldade. Estar aqui é a realização de um sonho, não só meu, mas também da minha família, que viveram esse sonho comigo, principalmente minha mãe, avó e namorada, que me ajudaram muito neste período em que pensei até em desistir. Poder estar aqui é tudo novo, e estou aproveitando ao máximo."

Gabriel Santos se definiu como um atleta com velocidade e força, além de ter a capacidade de finalizar com as duas pernas e ter bom cabeceio. O atacante pode atuar como centroavante ou jogar aberto e possui características de jogo semelhantes com a de Saulo Mineiro, que deixou o clube em julho e ainda é o artilheiro do Vovô na temporada.

"Eu cheguei a conversar com o Saulo, nós trocamos um papo. Fiquei sabendo da trajetória que ele fez aqui (no Ceará), foi uma trajetória muito bonita, onde ele também veio de uma divisão menor. Ele fez o papel dele muito bem, e agora, eu quero seguir os passos dele e espero fazer uma linda história aqui no clube."



