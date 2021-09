Marlon projeta duelo contra o Santos como oportunidade para o Ceará voltar a vencer na Série A

O volante alvinegro também comentou sobre a atual situação do Vovô no Brasileirão, que está há cinco partidas sem vencer no torneio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 15, no estádio Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará, o volante Marlon comentou sobre a atual situação do Vovô na Série A, projetou o duelo contra o Santos-SP, que acontece neste sábado, 18, às 21 horas, na Arena Castelão, e ressaltou os objetivos que o grupo de jogadores almejam no Campeonato Brasileiro.

Com dois jogos em sequência na Arena Castelão, contra o Santos-SP e a Chapecoense-SC, o Vovô terá a oportunidade de se recuperar na Série A. Há cinco partidas sem vencer, com três derrotas e dois empates, o Alvinegro perdeu posições na tabela, caindo da 7º colocação para o 12º lugar, e se aproximou da zona de rebaixamento, ficando a apenas três pontos de diferença para o América-MG (17º).

Sobre o assunto Reforços mais recentes do Ceará têm tido pouca minutagem em campo

Sistema defensivo do Ceará perde rendimento com saída de Gabriel Lacerda

Com risco de perder Buiú até o fim da temporada, Ceará vai ao mercado em busca de lateral direito

Segundo especialista, Ceará é o clube com a gestão mais eficiente do país

“A gente sabe das dificuldades do campeonato. É um campeonato muito equilibrado. Temos dois jogos dentro de casa. Vencendo, a gente pode dar um salto na tabela. Temos a oportunidade de voltar a vencer no próximo jogo. O sistema do Carille é um pouco diferente e eles só fizeram dois jogos. Temos que identificar os principais pontos deles e neutralizar, para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado.”

Durante o Brasileirão, o Alvinegro tem demonstrado muitas dificuldades em relação ao desempenho ofensivo, sendo uma equipe que leva pouco perigo ao gol do adversário na maioria dos jogos. Nas últimas duas partidas, diante do América-MG e do Grêmio, o Vovô foi derrotado por 2 a 0 em ambos os confrontos com atuações abaixo da expectativa.

“Cada dia a gente tem que evoluir. Aqui nós temos um grupo muito trabalhador. Às vezes, por um detalhe ou outro, as coisas não acontecem no jogo, mas no dia a dia estamos tentando corrigir, não só na parte técnica e tática, mas no comportamento da equipe em campo, para que a gente possa repetir os bons jogos que fizemos durante a temporada.”

Em 2020, o Ceará alcançou sua melhor posição na era dos pontos corridos da Série A, terminando a competição em 11º colocado e garantindo a classificação para a Copa Sul-Americana deste ano. Para esta temporada, Marlon almeja deixar um marco ainda maior para o Vovô.

"Queremos levar o Ceará o mais alto possível na tabela. Em 2021 a gente vê que pode deixar um marco muito grande na história do clube. O grupo de jogadores, assim como a comissão técnica, quer elevar ao máximo o Ceará, e isso pode acontecer permanecendo na Série A e classificando para uma Sul-Americana ou uma pré Libertadores."

Tags