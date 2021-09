Segundo especialista, Ceará é o clube com a gestão mais eficiente do país

O especialista em finanças e marketing de futebol, Amir Somoggi, avaliou a gestão dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e o Ceará esteve entre os destaques. O Vovô foi apontado como o clube com a administração mais eficiente do país e recebeu a nota máxima na avaliação.

Das 20 agremiações, apenas quatro receberam nota dez: Ceará, Grêmio, Athletico-PR e RB Bragantino. O Alvinegro, portanto, foi o único clube do Nordeste a estar entre os melhores ranqueados. As análises, que basearam-se nas receitas dos clubes, modelos de gestão, dívidas, força comercial e desempenho dentro de campo, foram divulgadas no portal Yahoo.

Segundo Amir Somoggi, o Vovô é o clube que consegue otimizar da melhor forma o seu desempenho no futebol em relação aos recursos que possui. "É o clube mais eficiente do Brasil. É aquele que mais faz com menos recursos. Uma grata surpresa. É tão difícil um clube do Nordeste sobreviver e ir bem em praticamente todas as competições com um orçamento enxuto", explicou o especialista.



Confira o ranking completo:

Ceará: nota 10

Athletico-PR : nota 10

Grêmio: nota 10

RB Bragantino: nota 10

Cuiabá: nota 8,5

Juventude: nota 8

Atlético-GO: nota 8

Fortaleza: nota 8

Palmeiras: nota 7

Flamengo: nota 7

Atlético-MG: nota 7

Fluminense: nota 7

Bahia: nota 7

América-MG: nota 7

Internacional: nota 7

São Paulo: nota 6

Santos: nota 5

Corinthians: nota 3

Chapecoense: nota 0

Sport: nota 0



