Contra o Santos, Ceará defende a invencibilidade de sete jogos no Castelão pela Série A

Com a quarta melhor campanha dentre os mandantes do Campeonato Brasileiro, o Ceará defende a invencibilidade de sete partidas no jogo contra Santos, na Arena Castelão. O Vovô não é derrotado em casa desde a quarta rodada, no revés contra o Bahia, por 2 a 1. De lá para cá, o Alvinegro acumulou quatro vitórias e três empates, obtendo um aproveitamento de 71% neste período invicto.

O desempenho em casa do Ceará sustenta boa parte da campanha do clube no campeonato nacional. Dos 24 pontos do Alvinegro na Série A, 18 foram conquistados na Arena, cerca 75%. Ainda no Castelão, o Vovô marcou 14 dos 19 gols que fez na competição e sofreu menos também, oito tentos como mandante contra 13 como visitante.

Em contrapartida, o adversário do Ceará, o Santos não tem apresentado forças quando atua fora de casa. Entre os piores visitantes do Brasileirão, dividindo a colocação com o próprio Vovô, o Grêmio e o América-MG, ambos com seis pontos conquistados, o Peixe ainda detém um aproveitamento de 22,22% atuando fora da Vila Belmiro.

Buscando o oitavo jogo seguido invicto na Arena Castelão, o Ceará recebe o Santos no sábado, 18, às 21 horas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos conquistados e na terceira posição, o Alvinegro de Porangabuçu quer dar fim a sequência de cinco partidas sem vencer na Série A e subir na tabela.

