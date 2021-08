Jorge Victor não é mais treinador do time feminino do Ceará

Artilheiro do Ceará na Série A com quatro gols, Rick pede passagem. Aos 21 anos, o jovem atacante se mostra mais maduro e pronto para ganhar sequência como titular. Pelo desempenho em campo, ele merece o lugar entre os 11 iniciais. O momento do atleta é positivo e o setor ofensivo do Alvinegro necessita de mudanças para melhorar.

Uma das principais críticas sobre Rick é a regularidade. Desde que surgiu no profissional, o atleta sofreu com oscilações. Em 2021, o atacante tem conseguido apresentar atuações consistentes e decisivas. A artilharia no elenco na Série A evidencia a evolução do atacante na finalização.

A atual temporada já é marcante para o jogador, cria das categorias de base do Vovô. Em 2021, ele não só marcou o primeiro gol como profissional no frágil Campeonato Cearense, como vem se destacando no Brasileirão balançando as redes.

Nos últimos seis jogos na Série A, ele fez três gols, dois deles saindo do banco de reservas. Quando entrou na equipe, Rick foi agressivo e se tornou ótima opção nas ações ofensivas pelos lados do campo.

O setor ofensivo do Ceará tem tido dificuldade no terço final do campo. Problemas que passam pela criação e pela falta de agressividade. Concorrente de Rick, Mendoza não tem conseguido o rendimento ideal nos momentos de ataque. O colombiano não tem agregado em finalizações, no um contra um e nos passes.

Se futebol é momento, Rick vive o melhor dentre os atacantes do Vovô. Mendoza teve várias oportunidades, mas não atingiu o desempenho necessário. A entrada de Rick ainda pode beneficiar Lima, principal jogador de criação alvinegra que carece de companheiros no mesmo nível de atuação.

Estatísticas

Com quatro tentos na Série A, Rick fica atrás apenas de Lima como jogador com mais participações diretas em gols do Ceará na competição, conforme as estatísticas do Sofascore. O jovem atacante é o primeiro em frequência de gols em minutos - 121min - do elenco alvinegro.

Rick é o jogador com mais dribles bem sucedidos por jogo da equipe do Porangabuçu na Série A, com média de 2.2 (80%), e o quinto em total de finalizações por jogo, 1.5.

