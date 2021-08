Rick merece sequência como titular no Ceará? Jornalistas opinam

O FutCast, podcast do O POVO, discutiu no episódio de número 170 sobre o momento positivo de Rick e o merecimento da titularidade no ataque do Ceará

Artilheiro do Ceará na Série A com quatro gols, Rick pede passagem no Alvinegro. O atleta saiu do banco de reservas mais uma vez, teve atuação de destaque com gol e melhorou o setor ofensivo do Vovô no segundo tempo diante da derrota por 3 a 1 para o Corinthians. Enquanto isso, o colombiano Mendoza fez mais uma partida abaixo.

Em meio a este cenário, o FutCast, podcast do O POVO, discutiu no episódio de número 170 sobre o momento positivo de Rick e o merecimento da titularidade no ataque do Ceará. Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo debateu sobre o assunto no segundo bloco do programa. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Afonso Ribeiro - Rick é um jogador que o Guto sempre apostou bastante, dando oportunidades desde a temporada passada. Naquele momento, o Rick não correspondeu como o Guto esperava. Nessa temporada, com calendário mais cheio, ele teve mais chances de jogar e foi pegando confiança. Isso foi importante para ele nos últimos jogos. O Clássico-Rei foi divisor de águas, da forma como foi o jogo, a atuação e o próprio gol. É um cara que tem conseguido participar de forma efetiva. O Mendoza vem mal. O Lima vinha sendo muito importante, mas é difícil fazer alguma coisa no deserto com outras peças bem abaixo. A cada jogo a solução parece ser a que está de fora. Tem que achar espaço para o Rick. Pela idade é normal que oscile em um momento ou outro. Mas pelo desempenho está merecendo a titularidade e o setor ofensivo precisa de mexida para ver se dá uma reagida.

Gerson Barbosa - O Guto Ferreira vai testando até o limite. Talvez esse limite tenha chegado para o Mendoza. Para o próximo jogo, há forte possibilidade de dar lugar ao Rick, que vem pedindo passagem. O Guto é assim, quando não vem dando certo, ele troca. Ele testa, dá sequência, quando não dá certo, troca.

Thiago Minhoca - Com a entrada do Rick (contra o Corinthians) e o Lima centralizado, o Ceará teve sete finalizações para fazer o gol até sair o terceiro (do Corinthians). O Rick entrou muito bem, dinâmica de passe foi muito melhor. O Guto teve isso como bom. Queria que ele observasse isso. O que foi produzido no começo do segundo tempo, eu queria ver mais. O Rick, até um mês atrás, não era confiável, mas está entrando bem.

Ouça o episódio do FutCast na íntegra:

