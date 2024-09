Liga de Ceará e Fortaleza acerta com Record para transmissão do Brasileirão; saiba detalhes

Além do Vovô e do Leão, a LFU conta com equipes como Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco

A emissora irá exibir um jogo por rodada, totalizando 38 partidas por ano. Além da TV aberta, o portal do grupo, R7, e o streaming, Playplus, mostrarão as partidas.

A Record chegou a um acordo com a Liga Forte União (LFU) e terá os direitos de transmissão dos jogos dos clubes que integram o grupo no Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada, em 2025. Ceará e Fortaleza fazem parte da LFU.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza e presidente da LFU, destacou a parceria. "Esse acordo nos orgulha bastante e mostra que estamos no caminho certo para gerar o melhor resultado para os Clubes e seus torcedores. A Liga Forte União segue trabalhando de maneira consistente para a melhoria de todo o ecossistema do futebol brasileiro”.

CEO da empresa, Marcus Vinicius Vieira comentou sobre uma "nova era" no futebol brasileiro. "A chegada do Brasileirão representa uma revolução na história da transmissão do futebol na televisão brasileira e da Record. Esse acordo potencializa o alcance do campeonato para os amantes do futebol".