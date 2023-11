Com Marcelo Paz de presidente, Liga Forte União oficializa acordo de 2,6 bilhões de reais

As equipes da Série A, sejam elas da Liga Forte Futebol ou Grupo União, vão receber R$ 900 milhões. O Fortaleza está incluso nesse grupo, mas terá um desconto no montante, já que pegou um adiantamento de R$ 121 milhões com a XP Investimentos em agosto deste ano. O mesmo acontecerá com o Ceará, que recebeu o mesmo valor do rival.

O negócio aconteceu com um grupo de investidores liderados pela gestora Life Capital Partners (LCP), que é composto também pelo fundo General Atlantic e a XP Investimentos. Parte do valor total, um pouco mais de R$ 1,2 bilhão, será pago de maneira antecipada aos clubes, ainda nesta semana. O restante, será diluído ao longo dos próximos 18 meses.

Presidida, agora, por Marcelo Paz, mandatário do Fortaleza, a Liga Forte União, junção da Liga Forte Futebol e do Grupo União, concluiu nesta terça-feira, 31, a venda de 20% dos direitos comerciais pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. O valor da negociação é de R$ 2,6 bilhões, que será dividido entre os 25 clubes que assinaram o acordo.

O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, está no grupo das equipes da Série B. Elas receberão R$ 200 milhões de maneira antecipada, enquanto os R$ 200 milhões restantes serão distribuídos à medida que os contratos atuais de cada clube sejam encerrados ou negociados.

Presidente da Liga e do Fortaleza, Marcelo Paz celebrou o acordo bilionário desta terça-feira, 31:

“A Liga Forte União tem como objetivo colaborar para o bem do futebol brasileiro. É o grande alicerce para explorarmos todo o potencial técnico e de mercado do futebol mais vencedor do mundo. Com certeza é o maior passo já dado pelos clubes no Brasil em direção ao que já vem sendo feito com muito sucesso em outros países. Vamos trabalhar de forma harmoniosa com a CBF nesse projeto.”



Marcelo Paz assume presidência da Liga Forte União

Principal dirigente do Fortaleza, Marcelo Paz se tornou, também, presidente da Liga Forte União nesta terça-feira, 31. A escolha do profissional foi unânime e por escolha de todos os clubes participantes do conglomerado.

Clubes da Liga Forte União